محايل 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستعرضت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية في محافظة محايل عسير خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة برئاسة محافظ محايل رئيس اللجنة محمد بن ناصر بن لبده, وبحضور أعضاء اللجنة, المقترحات المقدمة لتفعيل مهرجان محايل أدفأ الذي يقام في نسخته الـ 12 .وناقش المحافظ خلال الاجتماع الأفكار التطويرية للمهرجان القابلة للتطبيق، كما ناقش فعاليات مهرجان العسل الذي سيقام في نسخته الثانية، وشعار محايل أدفأ, مؤكدا ضرورة إقامة هذا المهرجان، خاصة وأن محايل تعد من أهم المحافظات التي تشهد تدفق العديد من الزوار خلال فصل الشتاء فضلاً عن الحركة الشرائية التي تشهدها المحافظة، مفيدا أن المهرجان الشتوي "محايل أدفأ" سيشهد عدداً من البرامج والفعاليات منها فنية وتشكيلية وأنشطة ترفيهية وندوات وأمسيات ثقافية، ومعارض تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب أنشطة رياضية وكشفية، وفقرات شبابية، وعروض للفلكلور الشعبي ، وكرنفال، وبرامج التوعية والإرشاد التي تشارك فيها بعض الإدارات الخدمية والأمنية، كالتعليم والهلال الأحمر والدفاع المدني والمياه والزراعة ، وجامعة الملك خالد وغيرها .ونوه المحافظ إلى أن المهرجان سيشهد إقامة "شارع" وسيقدم من خلاله العديد من الأفكار والمواهب الواعدة الذي يشارك من خلالها أبناء المحافظة, مشيرا إلى أن الشارع سيأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام وسيحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مضيفا أن اختيار شعار جديد للمهرجان سيخضع للدراسة من قبل متخصصين في هذا المجال .وبين أنه تم تشكيل لجنة متخصصه لاختيار شعار مهرجان محايل أدفأ في نسخته الـ 12, لافتا إلى أن المهرجان سيشهد مشاركة نادي تهامة الضوئي لأول مرة، الذي النادي سينفذ العديد من البرامج والدورات التدريبية والورش التطبيقية وتستهدف المهتمين بالتصور الفوتوغرافي، إضافة إلى إقامة معرض ضوئي بأحد المراكز التجارية بالمحافظة، كاشفا أن النادي سيطلق مبادرة لاختيار أجمل صورة لمهرجان محايل أدفأ ، مشيرا إلى أن ملتقى نادي تهامة الضوئي الأول سينطلق بمركز الأمير نايف الحضاري ومقر نادي تهامة الضوئي, وسينطلق بمحاضرة دينية .// انتهى //15:36ت م0168