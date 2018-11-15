موسكو 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم في موسكو، معالي رئيس غرفة المحاسبات الروسية أليكسي كودرين، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي ال71 للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي" خلال الفترة من 15-16 نوفمبر 2018 م .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك والقائم بين الجهازين وسبل تعزيزها، وذلك تطبيقاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين الجهازين من خلال بحث امكانية عقد ورش عمل تدريبية لبعض منسوبي الجهازين .وقد رحب الجانبين بالتعاون المثمر من خلال العمل المشترك في منظمة "الانتوساي" وتطلعهما إلى انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة العام المقبل التي سوف تستضيفها غرفة المحاسبات الروسية في موسكو عام 2019م .// انتهى //15:40ت م0171