جيزان 07 ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان اليوم، حلقة نقاش بعنوان "مهام الإدارة العامة للتوجيه بمشاركة 30 عضواً ميدانياً من رؤساء ومنسقي التوعية والتوجيه بالهيئات والمراكز بالمنطقة، وذلك بفندق نوفوتيل جازان .وجاءت حلقة النقاش التي قدمها مدير الإدارة العامة للتوجيه محمد العصيمي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها إدارة التخطيط والتطوير بالفرع والتي تهدف إلى إكساب منسقي التوعية والتوجيه العديد من المهارات اللازمة لرفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية .وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي في كلمته خلال حلقة النقاش أهمية تنظيم الحلقات والبرامج التدريبية التي من شأنها رفع مستوى الأداء لمنسوبي هذا الجهاز المبارك منوهًا بحرص ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند ، داعيًا المشاركين إلى الإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهود والقيام بشعيرة الأمر بالمعروف على الوجه المطلوب .// انتهى //15:41ت م0172