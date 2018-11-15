الباحة 07 ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م واسأوصى المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد بن مسفر آل هادي الزهراني ، وحضور جميع الأعضاء بتنفيذ عدد من الخدمات البلدية في مدينة الباحة وضواحيها .وتضمنت تلك الخدمات ضرورة تحسين الطريق السياحي المار بأحياء بني سعد والطويلة والجادية وصولاً إلى الربيان ، بتخصيص أماكن للجلسات وممرات مشاه ومواقع للأكشاك مع التزيين بأعمدة كهربائية وأنواع من النباتات الزهرية و الأشجار التي تتلاءم مع الظروف الطبيعية والمناخية للمنطقة بما يحقق الجذب السياحي للمنطقة ،كما أوصى المجلس بمخاطبة الأمانة بشأن فتح طريق (عرق بني سار -مدخلة )القديم وسفلتته وإنارته وتجهيز مواقع للتنزه ليكون إضافة سياحية للمدينة، وكذلك سرعة معالجة منتزه الشمال بوضع ربراب حماية لسور الحديقة من الانهيار.كما أكد الحضور على الاستمرار في المحافظة على المشهد البصري خصوصاً فيما يتعلق بتحسين المظهر العمراني بوضع ضوابط محددة عند منح التراخيص اللازمة للبناء، فيما أجاز المجلس بالاجماع الحساب الختامي للعام المالي 1438 / 1439هـ وأقر التقرير السنوي الخاص بانجازات المجلس البلدي ليتم رفعة للأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية.// انتهى //15:44ت م0175