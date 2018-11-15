رام الله 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس بشدة العدوان الاسرائيلي الإجرامي على قطاع غزه، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان.وقال عباس إن هدفنا هو تجنيب شعبنا الفلسطيني المزيد من المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.وأعرب خلال ترؤسه، اليوم اجتماعاً للجنة العليا المكلفة بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عن شكره لجميع الدول والأطراف التي استجابت لطلباتنا وسعت معنا لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، خاصا بالذكر الأشقاء في جمهورية مصر العربية.وأكد الرئيس الفلسطيني أن صفقة القرن والاحتلال والاستيطان "الابرثهايد" إلى زوال وفشل، وحتمية التاريخ تقودنا إلى شواطئ الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، على العهد والميثاق.// انتهى //16:31ت م0190