الرباط 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، اليوم بمدينة طنجة المغربية ، انطلاقة العمل بالقطار فائق السرعة "البراق" ، الرابط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، والذي أشرفت على انجازه شركة "الستوم" الفرنسية، والمكتب المغربي للسكك الحديدية.وقد انجز المشروع بمساهمة مغربية فرنسية، واعتماداً على قروض من ضمنها قرض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 200 مليون دولار، إضافة الى قروض أخرى من الكويت والامارات العربية المتحدة.فبعد سبع سنوات من الاشغال التحضيرية للبنية التحتية السككية وبناء المنشآت الفنية ومحطات الاستقبال ، انطلق العمل بهذا المشروع اليوم، والذي يعد الأول على المستوى الافريقي ، حيث تصل سرعة هذا القطار الى 357 كيلومتراً في الساعة، وكلف إنجازه أكثر من 1.8 مليار دولار.وسيختصر هذا المشروع المسافة الفاصلة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء في ساعتين و10 دقائق بدل 5 ساعات التي كانت تقطعها القطارات العادية، وسيسهم في تقليص نسبة 20 الف طن من الغازات الدفيئة التي كانت تصدر عن القطارات البخارية.// انتهى //16:31ت م0191