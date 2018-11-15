لندن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسسجل الجنيه الاسترليني انخفاضاً ملحوضاً مقابل الدولار الامريكي منذ أمس بسبب معارضة عدد كبير من الوزراء والنواب في مجلس العموم لمسودة الاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).وانخفض الجنيه مقابل العملة الأمريكية بنسبة 1.25 % بعد استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، دومينك راب، ليصل الى 1.2828 دولاراً.// انتهى //16:31ت م0192