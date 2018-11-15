لندن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسجددت قوات نظام الأسد خروقاتها اليوم, بعد أن ساد الهدوء فترة امتدت منذ منتصف ليل الأربعاء حتى صباح الخميس.واوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له ان قوات نظام الأسد قصفت عدة مناطق مستهدفة مناطق في محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالي الحموي ضمن المنطقة منزوعة السلاح، وترافق هذا القصف مع استهدافها بالرشاشات الثقيلة لأماكن في أطراف بلدة مورك شمال حماة تسبب في اضرار في الممتلكات ولم يتسنى للمرصد التأكد ما اذا كان القصف قد خلف خسائر في الارواح.// انتهى //16:33ت م0193