رام الله 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم، إن ما يحدث في الساحة الداخلية الإسرائيلية من استقالات هو نتاج لمن سيكون متطرف أكثر ضد الشعب الفلسطيني.وأشار في تصريحات اليوم إلى أن استقالة وزير جيش الاحتلال ليبرمان هي نتيجة عدم رضاه عن عدد الصواريخ التي أطلقت على قطاع غزة وعدد الشهداء الذين ارتقوا والمباني التي دمرت خلال العدوان الاخير.وأعرب عريقات عن خشيته أن تشهد حملاتهم الانتخابية القادمة المزيد من التطرف وعمليات القتل، مطالباً العالم بأن يبدأ بمسائلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها وتجفيف مستنقع الاحتلال الاسرائيلي لتحقيق السلام والامن.وتطرق عريقات إلى إخفاق مجلس الأمن بإدانة العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مؤكداً أن إدارة الرئيس الامريكي هي جزء من المخطط الذي يقوده نتنياهو في إطار ما تسمى صفقة القرن.// انتهى //16:36ت م0194