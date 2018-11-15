الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, معرض "سكني إكسبو" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ويستمر خلال الفترة من 15 - 23 من شهر نوفمبر الجاري.ويهدف المعرض إلى تسهيل القروض العقارية وتيسير رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد .وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي : "المعرض حضاري من نوع متطور في المملكة فيه خيارات متعددة ومعلومات متكاملة تفيد المواطن وهذه أحد المعطيات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , وأن الوطن دائماً يزخر بالعطاء والفكر النير الذي فعلاً من خلاله يستطيع المواطن أن يجد فرصته في معيشته وسكنه.وعن مبادرة الاسكان للعسكريين أشاد سموه بهذه المبادرة وتقديرها لهؤلاء الرجال الذين يبذلون الجهد خدمة للوطن, مقدماً شكره للقائمين على المبادرة .وأضاف سموه : "عشت مع وزارة الإسكان نشأتها في مناطق متعددة وأعيش الآن مع وزارة إسكان بالمعنى الحضاري الصحيح السليم الذي يوجد الشيء الذي يهدف إليه ولي الأمر لخدمة المواطن وها هو يتحقق الأن بأفضل السبل, متمنياً أن تكون مشاركة القطاع الخاص على مستوى أكبر خدمة للوطن ومواطنيه.وسيقدم المعرض من خلال برنامج "القرض العقاري" باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، مثل المتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري.وجاء طرح الحلول التمويلية بناءً على تلمُّس وتفهُّم احتياجات الشرائح العريضة من المواطنين المستفيدين من برامج الصندوق، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية التي يقدمها لدعم المواطنين في اتخاذ قرار تملكهم منازلهم وفق تطلعاتهم وقدراتهم المالية.وتأتي فعاليات معرض "سكني أكسبو" في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوفير الحلول التمويلية كافة للمستفيدين ضمن برنامج "القرض العقاري"، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيسياً لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة، فضلا عن تقليص قائمة الانتظار والمقدرة بـ 480.000 مستفيد، وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020 حيث منح الصندوق العام الماضي الموافقة لـ 85.000 مستفيد، وهدفه خلال العام الجاري 2018 منح الموافقة لأكثر من 100.000 مستفيد، لتحقيق مستهدف البرنامج الوطني 2020 والمتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% تمهيداً لتصعيدها إلى 70% بحلول 2030.كما سيتيح المعرض للمستفيدين فرصة الالتقاء بالمطورين والمقاولين والممولين إضافةً إلى الجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري"ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.// يتبع //16:42ت م0195

وللتعرف على احتياجات المستفيدين وتذليل جميع العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول سيتيح المعرض لقائهم "بالمستشار العقاري" الذي سيطرح لهم مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الأول وفق رغباتهم وقدراتهم. يذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى من خلال الخيارات السكنية والتمويلية إلى تمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة والصندوق من الحصول على السكن المناسب.كما سيتم تدشين مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة"، خلال المعرض وهي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وتندرج ضمن مبادرات برنامج الإسكان، وجاءت لتسهيل حصول منسوبي القطاع العسكري في الخدمة على السكن عبر تقديم قرض إضافي حسن بحد أقصى 140.000 ريال, إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج القرض العقاري لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.وتعد المبادرة تقديراً من القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للجنود البواسل وكل من يسهر على حماية أمن الوطن والمواطن، عبر تمكينهم من تحقيق الاستقرار لأسرهم من خلال قرض حسن إضافةً إلى القرض العقاري، مع تقديم خدمات خاصة ومميزة.وللتسهيل على العسكريين سيبدأ سداد القرض الحسن بعد الانتهاء من سداد التمويل الأساسي أي بعد 15 إلى 25 عاماً كحد أقصى، وسيتم جدولة الأقساط بحسب الدخل الشهري حينها، وستشمل القطاعات العسكرية المستهدفة من المبادرة منسوبي "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، رئاسة الاستخبارات".ويشترط استفادة العسكريين من المبادرة تسجيل أو تحديث البيانات في برامج "الدعم السكني" بوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أن التسهيلات المقدمة في المبادرة تعتبر إنفاذاً للأمر السامي الكريم وترجمة عملية لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف شرائحهم.// انتهى //16:42ت م0196