طرابلس 07 ربيع الأول1440ه الموافق15 نوفمير 2018 م واسوقعت الحكومتان الليبية والبريطانية اليوم مذكرة تفاهم أمني للتعاون بين جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية الليبية والوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة.وقع عن الجانب الليبيي وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وعن الجانب البريطاني السفير لدى ليبيا فرانك بيكر.وتهدف المذكرة لتطوير آليات عمل جهاز المباحث الجنائية الليبية من خلال دورات تدريبية, ودعم القدرات الليبية لمكافحة الإجرام باستعمال التقنيات والمنظومات الحديثة.// انتهى //16:47ت م0197