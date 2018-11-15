الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسوقعت مسك الخيرية، ومشروع نيوم اليوم، مذكرة تفاهم، على هامش منتدى مسك العالمي، حيث وقع المذكرة معالي رئيس مركز مبادرات مسك الخيرية الأستاذ بدر العساكر، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر.ويعد منتدى مسك العالمي، حدث سنوي يجمع الجيل الشاب من القادة والمبدعين والمفكرين بالأسماء العالمية المرموقة من المبتكرين بهدف استكشاف وتجربة واختبار أنجح الطرق في مواجهة تحدي التغيير.وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، التي ستكون سارية لثلاثة أعوام، ستطلق مسك برنامج تخصص وتدريب مشترك مع نيوم لجذب الجيل السعودي الموهوب باستخدام منصات مسك، كما ستقوم بتدشين برامج متخصصة في حشد المصادر تهدف إلى إيجاد حلول تُنفَّذ في المدن المستقبلية التي ستُبنى في نيوم.ومن أجل التصدي لتحديات المستقبل التي تواجهها البشرية، حددت نيوم 16 قطاعاً اقتصادياً لخلق اقتصاد مستدام لن يكتفي بخلق فرص للعمل فحسب، بل سيفتح كذلك آفاقاً جديدة من الابتكار والإبداع البشري على جميع المستويات.وتتمثل هذه القطاعات الستة عشر في مستقبل الطاقة، ومستقبل المياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل التصنيع، ومستقبل الإعلام، ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل السياحة، ومستقبل الرياضة، ومستقبل التصميم والبناء، ومستقبل الخدمات، ومستقبل الصحة والرفاهية، ومستقبل التعليم، وأخيراً مستقبل المعيشة لركيزة أساسية لجميع القطاعات.وسيبدأ مشروع نيوم، خطوته الأولى في إنشاء مجتمع عالمي يضم نخبة العقول والأفكار على وجه الأرض من أجل إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه البشرية، إذ ستستعين نيوم بنخبة العقول والمواهب والأفكار الشابة المحلية عبر التعاون مع مؤسسة مسك الخيرية، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية أسسها عام 2011م، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.// انتهى //16:53ت م0198