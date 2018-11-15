مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم, ٦ مباني عشوائية مخالفة في منطقة السرد الواقعة ضمن نطاق البلدية على الطريق الدائري الثالث، وذلك بإشراف رئيس البلدية ومتابعة رئيس قسم مراقبة البناء ومشاركة الجهات الأمنية ذات العلاقة المتمثلة بشرطة البلديات والمهمات والواجبات ومرور العاصمة المقدسة والبحث الجنائي والأدلة الجنائية بالإضافة إلى شركة الكهرباء.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي, أن المباني المخالفة لا تملك تراخيص نظامية وكانت قيد الإنشاء حيث تتكون من 6 مباني مسلحة وشعبية ، وتمت الإزالة بحضور اللجان المشاركة ومراقبي البلدية ، وباشرت الآليات والمعدات رفع الأنقاض من الموقع.وبين أن البلدية تقوم بتكثيف جولاتها الميدانية بشكل مستمر على جميع المناطق التابعة لها لمراقبة الاراضي الحكومية ومنع حدوث أي تعديات على الممتلكات العامة ورصد مخالفات أنظمة البناء وتشديد الرقابة على المباني والمنشآت في المناطق العشوائية.// انتهى //17:11ت م0199