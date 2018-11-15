الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 728 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، بحضور مندوب مكتب برنامج الأغذية العالمي في المملكة أشرف حمودة.ووقعّ مندوب مكتب برنامج الأغذية العالمي في المملكة على مذكرة تسلّم الشحنة في مقر المركز بالرياض اليوم, حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت اليوم جزءًا من تبرع المملكة للبرنامج الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في اليمن.// انتهى //17:11ت م0200