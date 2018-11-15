الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية غداً, حفل سباقه الـ27 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة ورعاية نــادي الفروسية .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط ، خصص الشوط السادس لمساهمة نادي الفروسـية ( جائزة مالية ) للجياد المحلية المبتدئة ،ومسافته 1600م ، والشوط الثامن على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية 2030 للأفراس المحلية مفتوح الدرجات ، ومسافته 1800م ، فيما خصص الشوط العاشر برعاية نادي الفروسـية ( جائزة مالية ) للجياد المحلية مفتوح الدرجات .// انتهى //17:13ت م0201