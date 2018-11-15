الظهران 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسشاركت أرامكو السعودية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2018 (أديبك) الذي استضافته شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " خلال الفترة 12 - 15 من شهر نوفمبر الحالي في أبوظبي.وقد حظي جناح أرامكو السعودية في المعرض بحضور كبير من قبل الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر والزوار، وتشرفت الشركة بزيارات رفيعة المستوى من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.وقد تحدث النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عبد العزيز القديمي، خلال مشاركته في جلسة من جلسات المؤتمر بعنوان " النمو، والتكامل الرأسي، والتوسّع " عن إستراتيجية الشركة في التوسّع ودمج أعمال التكرير والمعالجة خلال سلسلة القيمة في إمدادات النفط والتسويق للتكرير والبتروكيميائيات ومواد التشحيم، لجذب مصادر دخل جديدة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، إضافة إلى تقنيات تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية والتي أصبحت أرامكو السعودية رائدة فيها .?وحصلت أرامكو السعودية على عدد من الجوائز وشهادات التقدير في حفل توزيع جوائز "أديبك"، حيث تسلم فريق التقنية الجيوفيزيائية بمركز إكسبك للأبحاث المتقدمة أول الجوائز لهذا العام عن المشروع المتميّز لكفاءة وأداء القيادة، وقد فاز الفريق بالجائزة الخاصة بمشروع مصفوفة مصدري تقنية (3D-DSA) الخاصة بالمشتريات السيزمية، أما الجائزة الثانية فحصل عليها مركز الأبحاث والتطوير لإنجازه البحثي لهذا العام في مشروع كشف التآكل تحت العزل (DCUI)، كما حازت شمايل الشهيل من أرامكو السعودية أيضًا جائزة مهندس "أديبك" الشاب لهذا العام.ومن التقنيات التي عرضتها أرامكو السعودية في جناحها المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر (أديبك)، تقنية (سويم آر)، وهو روبوت ذكي للمراقبة والتفتيش في المياه الضحلة، ولديه القدرة على فحص المواد تحت الماء، ويُسهم في تعزيز السلامة وتقليل التكلفة، كما تم عرض روبوت الفحص "ساير" وهو تقنية روبوتية معيارية للتفتيش ومراقبة سلامة الأصول.ويقدم جناح الشركة عرضًا واقعيًا على شاشات ثلاثية الأبعاد يتيح للزائرين تجربة محاكاة الواقع، والحفر في المناطق المغمورة، والرؤية التخيلية للسلامة من الحريق.// انتهى //17:23ت م0202