الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 28 بعد غد ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في منطقة الرياض غدا على كأسي إمارة منطقة نجران ، وإفريقيا .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط الشوط ، وخصص الشوط الثامن على كأس إمارة منطقة نجران للأفراس المحلية مفتوح الدرجات ، ومسافته 1800م ، فيما خصص الشوط التاسع على كأس إفريقيا للجياد المستوردة مفتوح الدرجات ، ومسافته 2000م .// انتهى //17:24ت م0204