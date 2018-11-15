القاهرة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأدان مجلس جامعة الدول العربية الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي كان آخرها العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ في 11 نوفمبر الحالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، واصفاً ما تقوم به قوات الاحتلال بأنه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية.وقرر مجلس الجامعة، اليوم في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، تقديم كل الدعم والمساندة، موجهاً التحية لصمود الشعب الفلسطيني، ونضاله العادل والمشروع، دفاعاً عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.وأشاد المجلس بالجهود الملموسة والحثيثة التى بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود المصرية الملموسة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكداً ضرورة العمل على تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء .كما دعا مجلس الجامعة، مجلس الأمن مجدداً لتحمل مسئولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد شعب فلسطين، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين وانفاذ قرارته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين العزل، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 67 بما فيها القدس الشرقية .وعبر عن تقديره ودعمه للجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة الأمن يوم 13/11/2018 بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة.وطالب المجلس، جميع الدول الصديقة والشقيقة بالمجتمع الدولي بما فيها الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز ودول امريكا الجنوبية برفض مشروع القرار المنحاز وغير المتوازن الذي تعمل الولايات المتحدة على طرحه للتصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة دفاعاً عن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.// يتبع //18:34ت م0240

كما دعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذ الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.كما جدد المجلس دعمه لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة جميع أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحاكم القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين.كما دعا مجلس الجامعة العربية، البرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.وقرر دعوة الأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.// انتهى //18:34ت م0241