القاهرة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسشهدت مؤشرات البورصة المصرية أداء متبايناً لدى اغلاق التعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية في مقابل عمليات بيع من جانب المستثمرين العرب.وأوضحت البيانات الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" ارتفع بنسبة 44ر1 في % ليبلغ مستوى 76ر13681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 12ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 97ر 1737 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 6ر0 في % ليبلغ مستوى 64ر695 نقطة.وأظهرت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 7ر6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر779 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 28ر1 مليار جنيه.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 061ر23 مليون جنيه، و965ر77 مليون جنيه، على الترتيب، بينما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 027ر101 مليون جنيه.// انتهى //18:37ت م0242