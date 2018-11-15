الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية بشأن مقتل الإعلامي جمال خاشقجي - رحمه الله - .وقال : "إن مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة".وأكد الأمين العام في تصريح له أن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ، بأوامر سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - منذ وقوع الجريمة ، تدل على حرص المملكة وسعيها الحثيث لأن تكون الشفافية والمساءلة نهجاً ثابتاً لكشف ملابسات هذه الجريمة ، وأن يكون القضاء العادل هو الجهة المعنية بإنفاذ القانون وإرساء العدالة.وأضاف أن بيان النائب العام في المملكة أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية ، حرصاً على إطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها.// انتهى //18:37ت م0243