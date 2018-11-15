لندن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن قلقها تجاه بدء عمليات عودة اللاجئين الروهينجا إلى مناطقهم قبيل توفير الظروف المناسبة.وأكد وزير شؤون آسيا والباسيفيك البريطاني مارك فيلد في بيان اليوم إن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبرت بوضوح تام عن أن شروط عودة أولئك اللاجئين إلى ميانمار لم تتحقق بعد، خصوصاً في ظل عدم توقف أعمال العنف وحالات الإفلات من العقاب في إقليم راخين ومع إستمرار هجرة مواطنيه إلى خارج البلاد.وجدد فيلد موقف بلاده من قضية العودة، مؤكداً "أن عودة اللاجئين الروهينغا إلى بورما يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة وأن تضمن الحفاظ على حقوقهم الإنسانية".وثمن الوزير البريطاني جهود بنجلاديش في إغاثة اللاجئين الروهينجا، داعياً الحكومة هناك وفي ميانمار إلى الإلتزام بالقوانين الدولية والإنسانية المتعلقة بعودة اللاجئين.// انتهى //18:40ت م0244