محايل 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة اليوم , 10 مقاهي مخالفة في بارق ومركز ثلوث المنظر , فيما رصدت العديد من المخالفات الصحية.وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أن مراقبي قسم صحة البيئة قامت بجولة رقابية تفتيشية على جميع المقاهي المنشورة داخل المحافظة وخارجها , حيث أسفرت الجولة عن إغلاق 7 مقاهي في بارق و 3 في مركز ثلوث المنظر تعمل بدون رخص مزاولة المهنة , بينما سجلت 15 مخالفة صحية.وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المقاهي المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية , داعيًا الجميع التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة على رقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //18:40ت م0245