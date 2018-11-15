عام / بلدية بارق تغلق 10 مقاهي مخالفة وترصد العديد من المخالفات الصحية
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
محايل 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة اليوم , 10 مقاهي مخالفة في بارق ومركز ثلوث المنظر , فيما رصدت العديد من المخالفات الصحية.
وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أن مراقبي قسم صحة البيئة قامت بجولة رقابية تفتيشية على جميع المقاهي المنشورة داخل المحافظة وخارجها , حيث أسفرت الجولة عن إغلاق 7 مقاهي في بارق و 3 في مركز ثلوث المنظر تعمل بدون رخص مزاولة المهنة , بينما سجلت 15 مخالفة صحية.
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المقاهي المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية , داعيًا الجميع التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة على رقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.
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18:40ت م
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