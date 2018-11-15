جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسانطلقت بمحافظة جدة، اليوم بطولة منطقة مكة المكرمة الدولية لجمال الجواد العربي, في نسختها التاسعة لهذا العام , بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية , ومنظمة " الإيكاهو" الدولية ، وذلك على أرض مزرعة الصواري الدولية بجدة .وأفاد عضو مجلس منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام بن حسين باشا, أن البطولة التي تستمر ثلاثة أيام تُقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء , وكبار المسؤولين , وعدد من رجال السلك الدبلوماسي , وضيوف المملكة , وجمع من محبي الخيل العربي الأصيل .وأشار إلى أن عدد الجياد المُشاركة في البطولة تتجاوز هذا العام 200 جياد عربية أصيلة , بمشاركة أهم المرابط السعودية , والخليجية , والعربية , والعالمية , يمثلون 20 دولة من الامارات العربية المتحدة , والكويت , والبحرين , والسودان , ومصر , ولبنان , وتونس , والمغرب , والأردن , إلى جانب مشاركة دول أوربية من إيطاليا , وإسبانيا , وبلجيكا , وبريطانيا , وروسيا , وفرنسا , وألمانيا , وإيرلندا , وهنغاريا , والتشيك .وعدّ باشا بطولة مكة المكرمة لجمال الجواد العربي البطولة المتفردة في العالم التي تُقدّم جوائز نقدية تشجيعية لمربي الخيل , تُقدّر بمليون ريال , إلى جانب توزيع جوائز عينية عبارة عن سيارات ذات الدفع الرباعي , وسيارات أخرى فاخرة , مفيداً أن مزرعة الصواري خصصت أماكن للعائلات , إضافة إلى إقامة هيئة الترفيه برامج ترفيهية للأسر وعائلاتهم خلال أيام البطولة .// انتهى //18:40ت م0246