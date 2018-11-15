جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأشادت منظمة التعاون الإسلامي بشفافية ببيان النيابة العامة في المملكة بخصوص مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -.وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , في تصريح له اليوم :" إن النيابة قد أجابت على الأسئلة المعلقة , ووجهت الاتهامات بوضوح , وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية".ودعا الدكتور العثيمين إلى وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.// انتهى //18:41ت م0247