سانت بطرسبرغ 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير الثقافة سمو الامير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم في مدينة سانت بطرسبورج الروسية معالي وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدنيسكي، وذلك على هامش منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الثقافة ، إضافة إلى المشاريع الثقافية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:42ت م0248