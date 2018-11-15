عام / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل المشرف العام على العلاقات برئاسة شؤون الحرمين
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط بمكتبه في جدة اليوم ، المشرف العام على العلاقات برئاسة شؤون الحرمين الدكتور سالم عريجه، ومدير العلاقات العامة راجح الحارثي.
وتناول اللقاء الجهود بين الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، ووزارة الحج والعمرة لتعزيز التعاون لخدمة ضيوف الرحمن.
من جهته, أعرب الدكتور مشاط عن شكره للرئاسة العامة لشؤون الحرمين في تسخير الأعمال كافة لخدمة زوار الحرمين الشريفين.
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18:47ت م
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