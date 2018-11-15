جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط بمكتبه في جدة اليوم ، المشرف العام على العلاقات برئاسة شؤون الحرمين الدكتور سالم عريجه، ومدير العلاقات العامة راجح الحارثي.وتناول اللقاء الجهود بين الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، ووزارة الحج والعمرة لتعزيز التعاون لخدمة ضيوف الرحمن.من جهته, أعرب الدكتور مشاط عن شكره للرئاسة العامة لشؤون الحرمين في تسخير الأعمال كافة لخدمة زوار الحرمين الشريفين.// انتهى //18:47ت م0251