تبوك 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واستفقد وكيل جامعة تبوك للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري اليوم، الكلية الجامعية بضباء, يرافقه مدير إدارة المشروعات المهندس ماجد الطويهر, حيث كان في استقبالهم وكيل الكلية الجامعية بضباء الدكتور عبدالباسط عبدالرحيم محمود.وعقد الدكتور الحميري اجتماعاً مع منسوبي كلية ضباء الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, مستمعاً إلى أبرز الاحتياجات التي من شأنها تطوير العملية الأكاديمية والتدريبية والفنية في الكلية.بعد ذلك , قام وكيل الجامعة للفروع بجولة داخل مبنى كلية ضباء الجامعية شطر الطلاب تفقد خلالها المسرح والكافيتريا والصالة الرياضية, ووقف على ما تحتاجه من معدات فنية وتجهيزات, كما شملت الجولة مبنى كلية ضباء الجامعية شطر الطالبات, فيما تفقد خلالها قاعات التدريس والمكاتب الإدارية وقاعات التدريب, بالإضافة إلى معامل الفيزياء والكيمياء والمطعم.عقب ذلك, توجه إلى المبنى الجديد لشطر الطالبات ووقف على سير العمل به.وأكد الدكتور عبدالقادر أن هذه الزيارة تأتي لتفقد فروع الجامعة في المحافظات ، والوقوف على أخر المشروعات الجامعية فيها.// انتهى //18:48ت م0252