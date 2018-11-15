أبوظبي 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات, وزير الدولة للشؤون الخارجية في تونس صبري بشطبجي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:43ت م0271