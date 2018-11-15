عمّان 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يزور الأردن حالياً.واتفق الجانبان وفق بيان صحفي، على توسيع التعاون بين البلدين في مختلف الميادين، خاصةً الإقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل.وأكد الجانبان، ضرورة المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع الإقتصادية المشتركة، خصوصاً خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة، وتأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد، وإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين.وتناولت المباحثات بين الجانبين، جهود محاربة الإرهاب، والأزمة السورية، مؤكدين ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين، والقضايا العربية.// انتهى //19:45ت م0272