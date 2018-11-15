الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسيستعد المهرجان الوطني الترفيهي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة "أهلاً بالغالين" خلال المرحلة التحضيرية لإطلاقه في الثالث من ديسمبر المقبل , لإكمال الخطة المعدة من اللجنة التنظيمية واللجان الفرعية , تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , وبمبادرة وتنفيذ من جمعية الأطفال المعوقين ، بمشاركة 66 جمعية ومراكز معنية بأنواع الإعاقة الجزئية والكاملة على حدٍ سواء.وشملت مرحلة الإعداد للمهرجان ، حصر المشاركين والفعاليات والمناطق والمدن ، حيث تضمن 25 مركزاً لتأهيل الذكور ، و 7 مراكز لتأهيل الإناث ، و 36 جمعية خيرية خاصة ، و 10 جمعيات للأطفال المعوقين ، و 19 مركزاً خاصاً في 25 مدينة على مستوى المملكة.واختار المهرجان مواقع للفعاليات , حيث تتوزع في المدن والمحافظات ، في مراكز الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا من الرياض , ومكة المكرمة , والمدينة المنورة ، وعسير , والباحة ونجران , وجازان , والمنطقة الشرقية ، وحائل , وتبوك , والجوف , والقصيم , والحدود الشمالية.واعتمد المهرجان إقامة فعالياته في عدد من الجهات ، لتسهيل الحضور للجامعات والمراكز التجارية ، ومراكز الجمعيات ، والصالات الرياضية ، والساحات العامة ، والمراكز الحضارية.وأعدت اللجنة الإعلامية خطة تنفيذ شاملة على مدى 3 أسابيع في التلفاز والإذاعة والصحف , وشبكات التواصل الاجتماعي ، حيث تتضمن محتوى مناسب لرسالة المهرجان يخدم أهداف المشاركين ومنسوبيهم من الجمعيات والجهات المشاركة.ويعمل المهرجان على إتاحة الفرصة لجميع الأشخاص والجهات الراغبة بالمشاركة بما يثري الحدث بالمجتمع السعودي ، فيما تشمل العروض ألعاب ترفيهية ومجال الثقافة والفنون والأنشطة الرياضية , بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بينما سيتم دعوة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين ، إضافة لوجود أركان لعرض الفعاليات وأعمال ومنتجات ذوي الإعاقة.يذكر أن المهرجان يحمل قيم يسعى إلى ترسيخها لتعزيز دمج واحتضان ومساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع المجتمع وتمكينهم لحياة أفضل , كما يسعى مهرجان "أهلاً بالغالين" إلى التكامل المجتمعي بين القطاعات المختلفة ، في عرض خدماتهم لذوي الإعاقة ، وإبراز مواهبهم وأعمالهم ، حيث يعدّ المهرجان مبادرة يشارك فيها جميع القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة وبرامج المسؤولية الاجتماعية تشمل أغلب مدن المملكة ، بالإضافة إلى أفراد المجتمع.ويعد المهرجان حدثاً فريداً من نوعه بمشاركة الجمعيات للظهور بصورة موحدة لتسخير الجهود وتجميع المبادرات المتفرقة التي لم تكن تظهر بصورة واضحة للجمهور.// انتهى //19:46ت م0273