بعد ذلك تم فتح المجال لطرح الأسئلة الصحفية، حيث أوضح معالي وزير الخارجية فيما يخص المستجدات في الساحة اليمنية, أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف تعمل مع المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216, وتدعم المملكة جهود المبعوث الأممي لعقد مفاوضات في ستوك هولم في نهاية شهر نوفمبر, مؤكداً أن المملكة مستمرة في الدفاع عن حدودها وأراضيها ومواطنيها, كما أن المملكة مستمرة في توفير الدعم الإنساني لليمن، لا سيما وأنها تعد من أكبر الداعمين من ناحية العمل الإنساني في اليمن, حيث قدمت المملكة أكثر من 13 بليون دولار منذ بداية الأزمة, وأسهمت في تعزيز الريال اليمني, وتقديم الوقود, فيما يفرض الحوثي من الجانب الآخر حصاراً على المدن والقرى اليمنية أدت لمجاعة, كما تسبب الحوثي في منع اليمنين من تطعيمات الكوليرا مما يؤدي إلى انتشار الأمراض, ويعيق وصول المساعدات الإنسانية, إلى جانب إطلاقه الصواريخ بشكل عشوائي بتجاه المملكة, كذلك استخدام الأطفال كمقاتلين وزرع الألغام في الجبال.

وحول التفاصيل التي أوردها الإعلام التركي والإعلام القطري حول تفاصيل جريمة خاشقجي قبل بدأ التحقيقات وإمكانية تعلقها بالتنصت على القنصلية السعودية من قبل الحكومة التركية والقطرية والإجراءات التي ستتخذ في حال ثبت التنصت, قال معاليه :" التعاون هو الوسيلة الأفضل ويسهم في توحيد صف الدول الإسلامية ووصول الحقائق بشكل أفضل وهو ما تعمل عليه المملكة, وإذا كان هناك جهات تملك معلومات يمكن أن تسهم في الوصول إلى الحقائق فعليها أن تتقدم بها لا أن تروج لها في الإعلام, مؤكداً رفض مثل هذه التصريحات والاتهامات, والتزام المملكة في أن يأخذ القضاء مجراه خاصة أن التحقيقات لا زالت جارية ولازالت هناك أمور غامضة, أملاً من الأشقاء في تركيا أن يوفروا أي معلومات قد تسهم في توضيح الأمور التي لاتزال غامضة".

وحول التغيرات في التصاريح الصادرة من المملكة منذ بدأ القضية, أوضح الجبير أن هناك معلومات وتطورات تستجد حول القضية, ومع كشف المزيد من الأدلة تتغير النظرية وتصبح أكثر تركيزاً.

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19:46ت م

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