الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركنغ.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليمن محمد سعيد آل جابر.// انتهى //19:52ت م0275