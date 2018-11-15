الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسبحضور معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير, اختتمت القوات المسلحة السعودية اليوم مشاركتها في مناورات (درع العرب1) التي بدأت في 25 من شهر صفر الماضي بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 6 دول عربية ضمت السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن.وشاركت القوات المسلحة السعودية, في تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية شملت ندوة كبار الضباط حيث قدم العميد الركن سعيد بن مقحص القحطاني من الجانب السعودي محاضرة في مجال (التحديات التي تواجه الوطن العربي من منظور عسكري) بحضور اللواء الركن محمد بن عبدالخالق الغامدي رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة السعودية.وتم تنفيذ العديد من العمليات المشتركة الميدانية للقضاء على بؤر إرهابية مسلحة على قرى حدودية ، وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية ، وقوات مشاة البحرية ، والتخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجستي, إضافة إلى تنفيذ عدداً من العمليات البحرية التي شاركت بها وحدات الأمن البحرية الخاصة للقوات البحرية, كما شاركت طائرات من القوات الجوية الملكية السعودية في تنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب. وكذلك مشاركة عدد من الدبابات للقوات البرية في المناورات التكتيكية بالذخيرة الحية ، كما نفذ المشاركون في بداية ختام التمرين قفزة الأشقاء .وأوضح معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير في ختام التمرين ‏أنا مشاركة قواتنا المسلحة ممثلة في القوات البرية والجوية و البحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة في تمرين درع العرب1 بجمهورية مصر العربية وضمن عدد من الدول العربية الشقيقة تأتي تنفيذ لرؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة للاستمرار وللارتقاء في مجال التعاون العسكري بين الدول العربية الشقيقة لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات مما ينعكس إيجاباً على رفع قدراتنا وجاهزيتنا القتالية.وأضاف معاليه أن ما شاهدناه هذا اليوم في ختام هذا التمرين من تنفيذ للرماية الحية وتم خلالها إصابة الأهداف بدقة عالية إنما يدل على التحضير الجيد في جميع مكونات التمرين ومكونات القوات المشاركة, مقدما الشكر الجزيل ‏‏للأشقاء ‏في جمهورية مصر العربية على الجهود والتحضير المميز ونبارك لهم ولجميع المشاركين هذا النجاح الباهر للتمرين متمنياً أن تستمر هذه التمارين مستقبلا و بمشاركة الدول العربية الشقيقة.‎‏من جانب أخر أوضح المُلحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر، أن مشاركة القوات المسلحة السعودية في مناورات درع العرب1 تعد مشاركة فاعلة هدفت إلى تعزيز وتطوير قدراتها المسلحة وإعداد القيادات العسكرية المؤهلة للتعامل مع التحديات والمستجدات لمكافحة الإرهاب.وقال “الجاسر”: إن المشاركة في مناورات “درع العرب 1” لاقت ترحيباً وإشادة من المسؤولين في القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وقيادة التمرين، حيث أشاد الجميع بالقدرات المميزة والمهارة العالية التي امتاز بها ضباط وأفراد القوات المسلحة السعودية المشاركين في المناورات التي تجسد ما وصل له منسوبو القوات المسلحة السعودية من تقدم على المستويات كافة.بدوره قدم العميد الركن عبدالله بن حسين السبيعي قائد القوة السعودية المشاركة في المناورات شكره للقوات المسلحة المصرية على الجهد الذي قدموه، وتسهيل متطلبات القوات المسلحة السعودية المشاركة في المناورات .الجدير بالذكر أن مناورات درع العرب1 استمرت لمدة ثلاثة أسابيع وتأتي ضمن سلسلة تمارين تنفذها القوات المسلحة السعودية بهدف توطيد دعائم وأواصر العلاقة بين البلاد العربية ورفع الجاهزية القتالية والاحترافية للقوات المشاركة.// انتهى //19:57ت م0276