بيروت 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسطالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اليوم بوقف شامل وثابت لإطلاق النار في قطاع غزة .وناشدت قيادة المنظمة خلال اجتماعها في بيروت الأطراف الدولية كافة بالعمل على وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتأمين الحماية الدولية للأطفال والمدنيين الذين يتعرضون للقصف والتدمير والتهجير .وادانت قيادة المنظمة في بيان بعد اجتماعها، بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الذي وصفته بالغاشم على المدنيين في قطاع غزة، ووصفت العدوان بالهمجي ويؤكد حسب البيان بأن الاحتلال الاسرائيلي لم يعد طرفاً موثوقاً لاستمرار عملية السلام ويعمل دائماً للنفاذ والتنصل من أي تفاهمات أو اتفاقات أو عهود يمكن أن تبرم معه.ورأت قيادة المنظمة أن الرد العملي على العدوان الاسرائيلي هو بالوحدة الفلسطينية ونبذ الفرقة وبتقديم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وقضيته عن المصالح الفئوية الضيقة، والشروع فوراً إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة العدوان المتواصل على أبناء قطاع غزة وفي الضفة والقدس.ودعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن للانعقاد، من أجل الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في القطاع.// انتهى //19:57ت م0277