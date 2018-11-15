المدينة المنورة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستقبلت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة اليوم، الرحالة ياسر الحميد، تقديراً لجهوده ومشاركته الفعالة في فعاليات وأنشطة شهر أكتوبر 2018، شهر التوعية بأهمية الكشف المبكر من خلال قطعه مسافة 435 كم على مدى 12 يوماً من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سيراً على الأقدام كمشاركة مجتمعية منه للحث على أهمية الكشف المبكر في الوقاية من المرض.واحتفت الجمعية بهذه المناسبة من خلال حفل حضره عدد من المسئولين والمهتمين بالأنشطة التوعوية، حيث أطلع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور مصلح الردادي ومدير الجمعية باسم الجهني الحضور على أعمال وأنشطة الجمعية وأهدافها, وتجولوا في مركز طيبة للكشف المبكر الذي يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون وعنق الرحم والبروستاتا وفحص هشاشة العظام بشكل مجاني، وكذلك عربة الكشف المبكر المتنقلة والتي تقدم خدمة الكشف عن سرطان الثدي من خلال جولاتها على مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة المنورة وضواحيها.// انتهى //20:09ت م0280