الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسبلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة لموسم 1440هـ، وحتى نهاية شهر صفر 1,038,284 تأشيرة، بزيادة بنسبة 7%، عن شهر صفر من الموسم الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 966,344، في حين وصل عدد القادمين للعمرة 714,065 معتمرًا بينما كان عددهم في الموسم الماضي 554,422 معتمرًا، بارتفاع نسبته 22%.وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر صفر فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 413,603 معتمرين وزائرين، فيما بلغ في الموسم الماضي 256,691 بفارق نسبته 38%، وبلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين 300,462، في حين بلغ عددهم الموسم الماضي 297,731، بزيادة نسبتها 1%، مع نسبة إقامة تتراوح بين 12 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة خلال شهر صفر من هذا الموسم، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي يسجل 9 أيام في مكة المكرمة و6 أيام في المدينة المنورة.الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 661,013 معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 53,024 معتمرًا، في حين سجل وصول 28 معتمرا عبر المنافذ البحرية.وفي شهر صفر من موسم1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة وعددهم 52,715، ومن 15 سنة وحتى ما قبل 25 سنة 54,673، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 98,055، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 119,289، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 140,694، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 146,553، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 102,086معتمرًا.من بين 1,038,284 تأشيرة، فإن عدد الذكور 485,503، وعدد الإناث 552,781 بغالبية 53%، جاء منهم 382,120 برفقة عائلاتهم، بينما 656,164 بشكل فردي.وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من: الأوردو، الهندية، الملاوية، العربية، الإنجليزية.وتضاعف أكثر من عشر مرات عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة، بحيث سجل شهر صفر وجود 7,683 موظفا، منهم 6,510 من الذكور، و1,173 من الإناث، بزيادة 976% عن الشهر نفسه من الموسم الماضي والذي كان العدد فيه 714 موظفا، منهم 712 من الذكور، و12 من الإناث.أما من حيث الجنسيات الأكثر قدومًا لأداء العمرة فقد جاءت أولا الجنسية الباكستانية 267,199، تليها الهند 143,091، فإندونيسيا 136,680، ثم اليمن 27,320، وفي المرتبة الخامسة ماليزيا 23,120، سادسا الأمارات العربية المتحدة 15,074، وسابعا تركيا 14,008، وثامنا المملكة المتحدة 13,511، وتاسعا الأردن 12,426، وعاشرا بنجلادش 12,041 تأشيرة.وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.// انتهى //20:10ت م0282