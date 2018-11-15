القاهرة 07ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م واسأوصت اللجنة العربية المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، اليوم، بالموافقة على مشروع القانون النموذجي لمكافحة الاٍرهاب في صياغته النهائية ورفع مشروع القانون إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة لاعتماده.جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى اليومين الماضيين حيث ناقشت اللجنة ملاحظات الدول العربية الأعضاء على القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب، الذي يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الذي عقده مايو الماضي.ويتضمن القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب 22 مادة تتناول تعريف الاٍرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية، وكذلك عدد من العقوبات لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى زعامة على خلاف أحكام القانون أي جماعة ارهابية غرضها الدعوة إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.// انتهى //20:25ت م0284