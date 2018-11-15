عدن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال، اليوم، إن وضع المرأة اليمنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كارثي.وناقشت الكمال مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، معاناة المرأة وحالات العنف التي تتعرض لها من الميليشيات الانقلابية خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها.وأوضحت الوزيرة اليمنية أن أعددًا كبيرة من النساء في تلك المناطق يتعرضن لخطر العنف والتشريد ويفتقدن للرعاية الصحية والضرورية، فيما أعداد كبيرة من النساء حوامل معرضات لخطر الإصابات بأمراض متعددة نتيجة قيام الميليشيات بإهمال المشاريع الصحية ومضايقة المنظمات الدولية العامة في هذا المجال.وبحث الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، الترتيب لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة المقرر انطلاقها في الـ25 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار (تمكين المرأة اقتصادياً وسلامة الأسرة) التي ستسمر 16 يوماً.// انتهى //20:50ت م0290