محايل 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأختتمت أمس فعاليات الملتقى المهني وثقافة العمل الحر الأول للشباب والشابات الذي نظمه فرع الغرفة التجارية الصناعية بمحايل بالشراكة مع إدارة التعليم والمعهد الثانوي الصناعي و بنك التنمية الاجتماعية ومركز سفراء النجاح, بحضور محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده, وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري.وتجول المحافظ داخل المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة, مثنياً على جهود الغرفة في تنظيم مثل هذه الملتقيات التي سيحقق الأهداف المنشودة التي أقيم من أجلها .وأوضح نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية بأبها المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي أن الملتقى يأتي لتوعية الشباب والشابات وتثقيفهم في جوانب قيمة العمل الحر ومميزاته للفرد والمجتمع ، وتشجيع الشباب والشابات لدخول العمل الحر وأهميته وإبراز دور المهن الصناعية لشباب والشابات, مشيراً إلى أن الملتقى يأتي ضمن الملتقيات والبرامج التدريبية التي ينفذها فرع الغرفة التجارية الصناعية بمحايل.وفي نهاية الملتقى كرمت غرفة محايل, المحافظ والمشاركين والإعلاميين بدروعٍٍ تذكارية .// انتهى //20:51ت م0292