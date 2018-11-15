عام / أمانة و بلدي عسير يناقشان ملفات الاستثمار بالمنطقة
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
أبها 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، اليوم بمكتبه بالأمانة، اجتماعا مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة .
و استعرض المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير خلال الاجتماع، توصيات لجنة الاستثمار المشكلة من المجلس البلدي، وما توصلوا إليه، ومناقشة سبل تطوير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة .
من جهته أكد الحميدي خلال الاجتماع أن الأمانة والمجلس البلدي شريكان ويعملان معاً من أجل دفع عجلة التنمية البلدية وتطوير المشاريع الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستفيدين .
وأشار إلى استعداد الأمانة لتنفيذ القرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي يقدمها المجلس البلدي ، و التي تمثّل صوت المواطن .
كما جرى استعراض ما تم تحقيقه من مشاريع استثمارية من قبل إدارة الاستثمارات بالأمانة خلال الفترة الماضية .
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