أبها 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسعقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، اليوم بمكتبه بالأمانة، اجتماعا مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة .و استعرض المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير خلال الاجتماع، توصيات لجنة الاستثمار المشكلة من المجلس البلدي، وما توصلوا إليه، ومناقشة سبل تطوير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة .من جهته أكد الحميدي خلال الاجتماع أن الأمانة والمجلس البلدي شريكان ويعملان معاً من أجل دفع عجلة التنمية البلدية وتطوير المشاريع الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستفيدين .وأشار إلى استعداد الأمانة لتنفيذ القرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي يقدمها المجلس البلدي ، و التي تمثّل صوت المواطن .كما جرى استعراض ما تم تحقيقه من مشاريع استثمارية من قبل إدارة الاستثمارات بالأمانة خلال الفترة الماضية .// انتهى //20:55ت م0294