وزير الثروة الحيوانية السودانى يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطومالخرطوم 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الثروة الحيوانية السوداني آدم عبدالكريم دقاش اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وبحث اللقاء إمكانيات التعاون والاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وسبل تحقيقها , إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:59ت م0296