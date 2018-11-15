عام / وزير الثروة الحيوانية السوداني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
وزير الثروة الحيوانية السودانى يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم
الخرطوم 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
استقبل معالي وزير الثروة الحيوانية السوداني آدم عبدالكريم دقاش اليوم في الخرطوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.
وبحث اللقاء إمكانيات التعاون والاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وسبل تحقيقها , إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.
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20:59ت م
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