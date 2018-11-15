اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي اليوم على انخفاض
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
لندن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على إنخفاض.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.47 % ليصل إلى 3190.31 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 58.86 نقطة ليصل إلى 11353.67 نقطة، فيما تراجع مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الأسباني بمقدار 2.25 نقطة و 33.10 نقطة على الترتيب.
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