لندن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على إنخفاض. ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.47 % ليصل إلى‬ 3190.31 نقطة.وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 58.86 نقطة ليصل إلى 11353.67 نقطة، فيما تراجع مؤشرا "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الأسباني بمقدار 2.25 نقطة و 33.10 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:00ت م0297