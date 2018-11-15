عدن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأكدت الحكومة اليمنية، اليوم، عزمها على اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد وتفعيل سلطة القانون على الجميع دون استثناء.وقال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن حكومته جادة في تصويب عمل مؤسسات الدولة، وإرساء دعائمها وتجاوز السلبيات التي رافقت الفترة الاستثنائية التي تلت الانقلاب على الشرعية.وأشار خلال لقائه، بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن إلى استعداد الحكومة توفير كل الإمكانات اللازمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي بفاعلية انطلاقًا من حرصها على انتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطتها واعمالها.وشدد عبدالملك على ضرورة التفاعل الرسمي والشعبي لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية لتعزيز المنظومة الرقابية.// انتهى //21:07ت م0298