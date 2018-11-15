الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسرعى مساعد قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن محمد بن عبدالله الشهراني اليوم, اختتام فعاليات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018 والذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة .وكان في استقبال اللواء الطيار الركن محمد بن عبدالله الشهراني لدى وصوله لقاعدة الظفرة الجوية الملحق العسكري السعودي بسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني وقائد مركز الحرب الجوي الصاروخي العميد الطيار الركن بطي بن علي النيادي وقائد مجموعة القوات الجوية بتمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018 المقدم الطيار الركن حسين بن سعيد الشهراني وأركانات التمرين.حيث استمر هذا التمرين لفترة تزيد عن الشهر حققت خلاله المجموعة المشاركة من القوات الجوية الملكية السعودية نجاحاً كبيراً وملفتاً كما أشاد بذلك جميع المشاركين من الدول الصديقة, وتضمنت مراحل التمرين العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي، وتنوع الطلعات الجوية النهارية والليلية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لتعزيز مهارات مجموعة القيادة والسيطرة على سرعة رد الفعل والتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وكذلك تدريب الاطقم الجوية على كثافة العمليات الجوية، والتدريب على سلامة الطيران.وشملت المناورات الختامية العديد من التكتيكات العسكرية الجوية المختلفة، نفذها الطيارون السعوديون بكل مهارة وإتقان .وقال مساعد قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي : "وجود المجموعة المشاركة في هذا التمرين يعتبر امتداداً لتدريبات القوات الجوية الملكية السعودية وذلك للتأكد من جاهزيتها حرصاً من ولاة الأمر - حفظهم الله - على رفع الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة" .من جانبه أوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة المقدم الطيار الركن حسين بن سعيد الشهراني أن اختتام تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2018 حقق نتائج رائعة حيث كانت المشاركة إيجابية وفعالة، إلى جانب تحقيق نتائج لأول مرة يتم تحقيقها، وستكون الخطوة القادمة نقل الدروس المستفادة وتعديل ما يحتاج لتعديله.وفي نهاية الحفل قدمت الشهادات للخريجين المشاركين في التمرين وتم توزيع الهدايا والدروع التذكارية.حضر الحفل عدد من ضباط القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من ضباط الدول المشاركة في التمرين.// انتهى //21:25ت م0299