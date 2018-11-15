وادي الدواسر 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساحتفل النشاط الطلابي بإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر ، ومطار المحافظة بأشبال المحافظة عند وصولهم مساء اليوم لمطار المحافظة بعد أن حققوا المركز الثاني على مستوى المملكة في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال التي نظمتها وزارة التعليم واختتمت يوم أمس في جدة بمشاركة 150 شبل يمثلون عددٍ من إدارات التعليم بالمملكة .حيث كان في استقبالهم مشرف النشاط الطلابي بالإدارة عبدالله عبدالهادي، ومسؤول التشريفات بالمكتب التنفيذي بمطار المحافظة نادر فرحان النادر ، وقائد مدارس مواهب الوادي شجاع بادي آل وثيله ، وعددٍ من القيادات الكشفية وأولياء أمور الأشبال ، ومنسوبي مدارس مواهب الوادي ، الذين طوقوا أعناق الاشبال بعقود الورود تقديراً وتشجيعاً لهم على ما حققوا من نتائج متميزة .وأكد مشرف النشاط الطلابي عبدالله عبدالهادي أن تحقيق ذلك الإنجاز يؤكد حسن الإعداد والتنفيذ الفعلي للنشاط الكشفي خاصة في المرحلة الأولى من المنافسات على المستوى المحلي .ونوه رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم الدوسري بما حققه الأشبال من تميز الذي عكس الصورة الحسنة والمميزة لأبناء المحافظة في هذه المنافسات المركزية ، مشيداً بالإمكانات و كافة السبل التي سخرتها قيادة المدرسة لأبنائها الأشبال .وعبر أولياء امور الاشبال عن سعادتهم بذلك الإنجاز ، وشكرهم لإدارة المطار وإدارة التعليم على هذا الاستقبال وهذا الاحتفاء الذي يدفعهم كأولياء أمور على تشجيع ودعم ابنائهم للاستمرار في الحركة الكشفية وإلحاق اقرانهم بها.// انتهى //21:29ت م0301