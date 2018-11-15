المنامة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي اليوم ، رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، وذلك بقاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين.وهنأ اللواء الركن آل علي خلال اللقاء, الفريق الركن النعيمي على نجاح تنظيم فعاليات معرض البحرين الدولي 2018، شاكراً الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في استضافة وإقامة مثل هذه المعارض الكبيرة، التي تؤكد قدرة المملكة على إقامة وتنظيم المعارض العالمية الدولية بكل حرفية وإتقان، متمنياً لمملكة البحرين دوام التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين وولي عهده الأمين.// انتهى //21:31ت م0302