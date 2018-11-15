جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أن الهيئة سعت لتعزيز الشراكة المجتمعية وتوطيد الشراكات المستدامة بين الهيئة والجهات المختلفة والجمعيات البيئية والجهات التطوعية لتشجيع استثمار الطاقات الوطنية.وقال معاليه في كلمته في حفل انطلاق فعالية " معاً جدة للتغلب على البلاستيك " التي تنظمها جامعة جدة بالشراكة مع الهيئة أن التطوعي رافد من روافد تنمية المجتمع يساعد على نشر القيم الإيجابية التي تسهم في تعزيز التوجهات البيئية والاستدامة لخلق ضمير وحس بيئي، لرفع مستوى التوعية بالبيئة في المجتمع .وأشار إلى قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتنفيذ مبادرة وطنية تحت مسمى " البرنامج الوطني للتوعية البيئة والتنمية المستدامة "، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 والتي تقوم على الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة بهدف تحقيق التكامل والشمولية في العمل البيئي لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي والثقافة بقضايا البيئة وترسخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها لدى مختلف شرائح المجتمع ودعم عجلة التقدم والتنمية والنماء في مختلف المجالات .وقدم معاليه في ختام كلمته الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المناسبة وعلى رأسهم معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان واللجنة المنظمة ولكل الجهات الحكومية والتطوعية المشاركة في هذه المناسبة التوعوية.// انتهى //21:44ت م0304