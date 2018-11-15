سكاكا 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, محافظات وقرى المنطقة عقب الأمطار التي شهدتها هذه الأيام، التي سالت على إثرها الأودية والشعاب .ووقف سموه يرافقه عدداً من المسئولين بالمنطقة على مواقع السيول التي شهدتها محافظة دومة الجندل، .بعد ذلك توجه سمو أمير الجوف لمحافظة طبرجل مروراً بالقرى التي شهدت جريان السيول، ووقف على المواقع المتضررة من السيول .وتوجه سموه لمحافظة القريات التي شهدت أمطاراً غزيرة ومياه منقولة، ألحقت بعض الأضرار في عدداً من القرى التابعة وزار قرى غطي وباير والناصفة .واستقل سموه مع عدد من المسؤولين, الطائرة العامودية التابعة للدفاع المدني, واطلع على حجم تلك الأضرار ، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية، لرفع أضرار الأمطار والسيول، والحلول العاجلة التي قامت بها تلك الجهات وإيواء سكان أهل القرى التي تم إخلائها، حيث تابع سموه ميدانياً وداخل الأحياء تلك الجهود.وقدم سموه شكره للدفاع المدني والبلديات وفرع وزارة النقل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على ما قامت به تلك الجهات ذات العلاقة من تضافر للجهود، موجهاً سموه بإيجاد الحلول العاجلة والعمل على الحلول الدائمة بعد اطلاعه على المخططات ومسارات الأودية ، كما وجه سموه الشكر للمواطنين المتطوعين والذين ساهموا في خدمة المتضررين .//انتهى//22:19ت م0308