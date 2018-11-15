الكويت 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم عن استئناف حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والدوحة بعد توقفهما مؤقتًا لسوء الأحواء الجوية وذلك بعد تحسن حالة الطقس نسبيًا.وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن استئناف الحركة في ميناءي الشويخ والدوحة تم عند الساعة 00ر5 مساء بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية في الكويت بتحسن مستوى الرؤية.وأضافت أن حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة لا تزال متوقفة مؤقتًا حتى تتحسن العوامل الجوية وتكون في الحدود الآمنة لسلامة الملاحة.وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت أمس الأربعاء توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ والدوحة والشعيبة مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري نتيجه كثافة هطول الأمطار.وتشهد الكويت حالة عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار متفرقة في حين تشير التنبؤات إلى أن يوم غد الجمعة سيشهد تحسنًا تدريجيًا في الطقس.// انتهى //22:20ت م0310