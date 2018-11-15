القاهرة 07ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م واستنظم القوات المسلحة المصرية، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX- 2018" في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، والذي يعد أول معرض دولي للدفاع ثلاثي الخدمات يقام بجمهورية مصر العربية.ويشارك في فعاليات المعرض أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ 19 دولة من جميع أنحاء العالم.// انتهى //22:21ت م0311