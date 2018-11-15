عام / 316 شركة من 41 دولة تشارك في أول معرض للصناعات العسكرية تنظمه مصر
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
القاهرة 07ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م واس
تنظم القوات المسلحة المصرية، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX- 2018" في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، والذي يعد أول معرض دولي للدفاع ثلاثي الخدمات يقام بجمهورية مصر العربية.
ويشارك في فعاليات المعرض أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ 19 دولة من جميع أنحاء العالم.
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22:21ت م
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